TASS * «L’EGITTO È PRONTO A INVIARE CENTINAIA DI CAMION DI AIUTI A GAZA, IL COORDINAMENTO SARÀ GARANTITO DALLA MEZZALUNA ROSSA EGIZIANA»

07.07 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Egitto è pronto a inviare centinaia di camion di aiuti alla Striscia di Gaza ogni giorno. Le consegne saranno coordinate dalla Società della Mezzaluna Rossa Egiziana, ha detto il governatore della provincia del Sinai del Nord Khaled Megawer all’agenzia TASS.

“L’Egitto dispone di riserve significative ed è pronto a garantire l’ingresso di centinaia di camion di aiuti a Gaza ogni giorno. Il coordinamento in questo settore sarà assicurato dalla Società della Mezzaluna Rossa Egiziana, che possiede numerosi grandi magazzini situati vicino ai valichi di frontiera che conducono all’enclave”, ha affermato.

///

Egypt is ready to send hundreds of aid trucks to the Gaza Strip every day, and the deliveries will be coordinated by the Egyptian Red Crescent Society, Governor of North Sinai Province Khaled Megawer has told TASS.

“Egypt has significant reserves and is ready to ensure the entry of hundreds of aid trucks to Gaza every day. Coordination in this area will be ensured by the Egyptian Red Crescent Society, which owns a number of large warehouses, located near the border crossings leading to the enclave,” he said.