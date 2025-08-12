TASS * LEAVITT, «INCONTRO PUTIN – TRUMP AD ANCHORAGE, FOCUS SU PACE IN UCRAINA E MIGLIORI RAPPORTI USA-RUSSIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Punti chiave dalla conferenza stampa della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, in cui ha parlato del prossimo vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
L’incontro tra i presidenti si terrà ad Anchorage il 15 agosto.
Durante l’incontro Trump intende comprendere meglio la posizione della Russia sul raggiungimento della pace in Ucraina.
Trump è interessato a discutere il miglioramento delle relazioni tra la Russia e gli Stati Uniti, ma intende dedicare il prossimo incontro con Putin a una soluzione pacifica in Ucraina.
Durante l’incontro Trump prevede di tenere colloqui a tu per tu con il leader russo.
Leavitt non ha escluso una futura visita di Trump in Russia.
Trump è onorato di incontrare il suo omologo russo sul suolo americano.
Gli Stati Uniti riconoscono i progressi dai recenti colloqui diretti tra la Russia e l’Ucraina, sollecitati da Trump.
Key takeaways from a news conference by White House Spokesperson Karoline Leavitt, where she spoke about the upcoming summit between Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump:
▪️ The meeting of the presidents will be held in Anchorage on August 15
▪️ At the meeting Trump plans to better understand Russia’s position on achieving peace in Ukraine
▪️ Trump is interested in discussing improving relations between Russia and the United States, but intends to dedicate the upcoming meeting with Putin to a peaceful settlement in Ukraine
▪️ During the meeting with Trump plans to hold one-on-one talks with the Russian leader
▪️ Leavitt did not rule out a visit by Trump to Russia in the future
▪️Trump is honored to meet with his Russian counterpart on American soil
▪️ The United States sees progress from the recent direct talks between Russia and Ukraine, which were called for by Trump