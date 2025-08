11.04 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le perdite dell’Unione Europea derivanti dalla cessazione della cooperazione e del commercio energetico con la Russia superano il trilione di euro, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko. “Ci sono diverse stime. Se parliamo della maggior parte degli esperti, il totale ammonta a più di un trilione di euro tenendo conto delle perdite derivanti dalla cessazione della cooperazione energetica con la Russia e dalla riduzione del commercio. Nel 2013, il nostro commercio valeva 417 miliardi di euro, l’anno scorso è stato pari a 60 miliardi di euro, ora si avvicina praticamente a zero. Questo è profitto perso,” ha detto a Izvestia. Il costo del gas naturale in Europa è 4-5 volte più alto che negli Stati Uniti, mentre l’elettricità è da 2 a 3 volte più costosa, ha aggiunto Grushko. “Questo è il prezzo che l’Europa deve pagare per aver ridotto tutti i contatti economici con la Russia,” ha dichiarato.

///

EU losses from termination of energy cooperation and trade with Russia exceed 1 trillion euros, Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko said. “There are different estimates. If we talk about the majority of experts, the total amounts to as much as more than a trillion euros taking into account losses from termination of energy cooperation with Russia, from the curtailment of trade. In 2013, our trade was worth 417 bln euros, last year it equaled 60 bln euros, now it is practically approaching zero. This is lost profit,” he told Izvestia. The cost of natural gas in Europe is 4-5 times higher than in the US while electricity is 2-3 times more expensive, Grushko added. “This is the price that Europe has to pay for curtailing all economic contacts with Russia,” he said.