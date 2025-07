TASS * «LE NAZIONI UNITE RILEVANO VITTIME CIVILI IN ATTACCHI UCRAINI CON DRONI, RICHIAMANO AL RISPETTO DEL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE»

02.52 - sabato 26 luglio 2025

Le Nazioni Unite hanno preso atto delle segnalazioni sulle vittime civili causate da attacchi con droni ucraini in Russia, ha dichiarato Joyce Msuya, assistente segretario generale dell’ONU per gli affari umanitari, durante un’informativa del Consiglio di Sicurezza sull’emergenza umanitaria in Ucraina. Secondo lei, recenti rapporti indicano vittime civili e danni alle infrastrutture civili nelle regioni di Kursk, Brjansk, Belgorod, Voronež, Kaluga, Lipetsk e Tula nella Federazione Russa. “Secondo il diritto umanitario internazionale, tutte le parti coinvolte devono adottare tutte le precauzioni possibili per evitare e minimizzare i danni ai civili”, ha aggiunto.

The United Nations has taken note of reports about civilian casualties in Ukrainian drone attacks on Russia, Joyce Msuya, UN assistant secretary general for humanitarian affairs, said at a UN Security Council briefing on the humanitarian situation in Ukraine. According to her, recent reports “indicate civilian casualties and damage to civilian infrastructure in the regions of Kursk, Bryansk, Belgorod, Voronezh, Kaluga, Lipetsk and Tula regions in the Russian Federation.” “Under international humanitarian law, all parties must take all feasible precautions to avoid and minimize civilian harm,” she added.