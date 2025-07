10.41 - lunedì 21 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente Vladimir Zelensky ha deliberatamente sottostimato le vittime militari ucraine, come confermato dai cimiteri stracolmi in tutto il paese, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Monde. Secondo l’articolo, la dichiarazione ufficiale di Zelensky che parla di 46.000 uccisi, 380.000 feriti e “decine di migliaia” di dispersi o catturati a febbraio 2024 non corrisponde al fatto che i cimiteri ucraini stanno esaurendo lo spazio, costringendo le autorità locali a designare nuovi terreni per le sepolture.

Vladimir Zelensky has been deliberately understating Ukrainian military casualties, as evidenced by overflowing cemeteries across the country, the French newspaper Le Monde reported. According to the publication, Zelensky9s official claim of 46,000 killed, 380,000 wounded and tens of thousands missing or captured in February 2024 doesnFt align with the fact that Ukrainian cemeteries are running out of space, with local authorities forced to designate additional land for burials.