TASS * «LE FORZE RUSSE COLPISCONO UN PUNTO DI CONTROLLO UCRAINO VICINO A BIRINO, UTILIZZATO UN DRONE GERAN-2» (VIDEO)

11.04 - mercoledì 13 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Le forze russe hanno colpito un punto di controllo avanzato ucraino vicino all’insediamento di Birino nella regione di Chernigov utilizzando un drone Geran-2, ha riferito il Ministero della Difesa russo.
Video: Ministero della Difesa russo/TASS
Russian forces hit a Ukrainian forward control point near the settlement of Birino in the Chernigov Region using a Geran-2 drone, the Russian Defense Ministry reported.
Video: Russian Defense Ministry/TASS
