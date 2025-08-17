TASS * «LE FORZE DI DIFESA AEREA DELLA RUSSIA ABBATTANO 46 DRONI UCRAINI, INTERVENTI IN DIVERSE REGIONI RUSSE»

08.12 - domenica 17 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 46 veicoli aerei senza pilota (UAV) ucraini in varie regioni della Russia durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

“Durante la scorsa notte, le forze di difesa aerea in servizio hanno distrutto 46 veicoli aerei senza pilota ucraini, in particolare, 16 UAV nella Regione di Belgorod; 14 UAV nella Regione di Nižnij Novgorod, nove UAV nella Regione di Voronež, tre UAV nella Regione di Brjansk, un UAV nella Regione di Kursk, un UAV nella Regione di Orël, un UAV nella Regione di Kaluga e un UAV nella Regione di Smolensk”, si legge nella dichiarazione.

///

Russian air defense forces shot down 46 Ukrainian unmanned aerial vehicles (UAVs) over various regions of Russia overnight, Russia’s Defense Ministry reported.

“During the past night, on-duty air defense forces destroyed 46 Ukrainian unmanned aerial vehicles, in particular, 16 UAVs over the Belgorod Region; 14 UAVs over the Nizhny Novgorod Region, nine UAVs over the Voronezh Region, three UAVs over the Bryansk Region, one UAV over the Kursk Region, one UAV over the Oryol Region, one UAV over the Kaluga Region and one UAV over the Smolensk Region,” the statement reads.