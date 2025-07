07.07 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 105 veicoli aerei senza pilota ucraini su diverse regioni della Russia durante la notte. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

Russian air defenses intercepted and destroyed 105 Ukrainian unmanned aerial vehicles over various Russian regions overnight, the Russian Defense Ministry said.