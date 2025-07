TASS * «LE BASI AEREE STATUNITENSI VULNERABILI AI DRONI KAMIKAZE, RISCHI DI ATTACCHI INTERNI IN CINA»

23.07 - lunedì 21 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le basi aeree della US Air Force potrebbero essere altamente vulnerabili ad attacchi da parte di droni kamikaze lanciati dall’interno del paese, secondo Robert O’Brien, ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti dal 2019 al 2021. “Gli aeroporti militari statunitensi sono estremamente vulnerabili a questo tipo di attacco. Tutti sono circondati da ‘terre agricole’ di proprietà della Repubblica Popolare Cinese,” ha scritto su X. “Non sarei sorpreso se i droni cinesi fossero già qui e se i 30.000 richiedenti asilo rilasciati da Biden e affiliati al Partito Comunista Cinese fossero addestrati e pronti a pilotarli,” ha aggiunto O’Brien.

///

US Air Force bases may be highly vulnerable to attacks by kamikaze drones launched from within the country, according to former US National Security Adviser Robert O’Brien, who served from 2019 to 2021.

“US airfields are also extremely vulnerable to such an attack. All are surrounded by PRC-owned ‘farmland, ’” he wrote on X. “I wouldn’t be surprised if the Chinese drones are already here & the 30K CCP Biden-released ‘asylum’ seekers are trained & ready to operate them,” O’Brien added.