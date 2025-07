14.26 - martedì 22 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha espresso preoccupazione per i piani anti-russi in fase di elaborazione in Germania, Francia e Regno Unito. Egli spera che l’Europa prenda atto dell’approccio ragionevole dell’amministrazione Trump verso la disponibilità al dialogo.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov expressed concern over anti-Russian plans being “cooked up” in Germany, France and the United Kingdom.

He hopes that Europe will note the Trump administration’s reasonable approach to the readiness for dialogue.