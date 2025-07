TASS * «LAVROV E XI JINPING DISCUTONO LA VISITA DI PUTIN IN CINA, PECHINO CONFERMA LA COOPERAZIONE STRATEGICA CON MOSCA»

08.07 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Lavrov e Xi Jinping hanno discusso i preparativi per la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina, ha riferito il Ministero degli Esteri russo. Xi ha riaffermato la determinazione di Pechino a rafforzare la cooperazione strategica globale con Mosca.

///

Lavrov and Xi Jinping discussed preparations for Russian President Vladimir Putin’s visit to China, the Russian Foreign Ministry reported. Xi reaffirmed Beijing’s determination to boost comprehensive strategic cooperation with Moscow.