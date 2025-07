TASS * LAVROV: «COOPERAZIONE MILITARE TRA RUSSIA E COREA DEL NORD, OK AL RIPRISTINO DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI»

09.03 - sabato 12 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Punti chiave dalle dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in conferenza stampa dopo i colloqui con il suo omologo nordcoreano: La Russia non aveva motivo di rifiutare l’aiuto della Corea del Nord nell’operazione militare speciale, poiché è stato un gesto sincero di solidarietà. Kim Jong Un deciderà se fornire ulteriore assistenza a Mosca nell’operazione militare speciale. Mosca risponde alle proposte di Kim Jong Un sul formato e le direzioni dell’assistenza nell’operazione militare speciale.

Russia e Corea del Nord pianificano di ripristinare i collegamenti marittimi. Il presidente Putin e Kim Jong Un sono in costante comunicazione e presto potrebbero incontrarsi di persona. Pyongyang ha tratto le necessarie conclusioni prima degli attacchi statunitensi e israeliani all’Iran, garantendo così la sicurezza. Mosca avverte gli Stati Uniti e i loro alleati di non compromettere la sicurezza di Russia e Corea del Nord. La Russia rispetta e comprende le ragioni per cui la Corea del Nord sta sviluppando il suo programma nucleare. Mosca e Pyongyang hanno ascoltato le dichiarazioni di Trump sulla necessità di riprendere il dialogo, ma per ora non ci sono sviluppi. La Russia assisterà Pyongyang e Seul solo su questioni di interesse per la Corea del Nord.

Key takeaways from Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s statements at a press conference following talks with his North Korean counterpart: Russia had no reason to refuse North Korean help in the special military operation, as it was a sincere act of solidarity. Kim Jong Un is up to decide on further assisting Russia in its special military operation. Moscow responds to Kim Jong Un’s proposals on the format and directions of assistance in the special military operation. Russia and North Korea plan to restore maritime links. President Putin and Kim Jong Un are in constant communication, and they are likely to meet in person in the future. Pyongyang made the necessary conclusions prior to the US and Israeli attacks on Iran, which ensured security. Moscow warns the United States and its allies against jeopardizing the security of Russia and North Korea. Russia respects and understands the reasons why North Korea is developing its nuclear program. Moscow and Pyongyang have heard Trump’s statements about the need to resume dialogue, but that’s all for now. Russia will assist Pyongyang and Seoul only on the issues that North Korea is interested in.