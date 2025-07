12.46 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il corso politico dell’attuale governo austriaco è in contrasto con lo “status di neutralità de jure” del paese, ha dichiarato Karin Kneissl, ex alto diplomatico austriaco, in una trasmissione del canale televisivo Rossiya-24.

In precedenza, la ministra degli Esteri austriaca Beate Meinl-Reisinger aveva detto di essere aperta a una discussione pubblica sul futuro della sicurezza austriaca, osservando che un dibattito sull’adesione del paese alla NATO potrebbe essere “abbastanza produttivo”.

Commentando tale affermazione, Kneissl ha sottolineato che le osservazioni di Meinl-Reisinger non sono un errore, ma piuttosto il risultato della strategia politica austriaca degli ultimi tre anni. A suo avviso, l’Austria ha già abbandonato il suo status permanente di neutralità aprendo un corridoio di transito per le forniture di armi della NATO.

///

The political course of Austria’s current authorities conflicts with the country’s “de jure neutral status,” Karin Kneissl, former top Austrian diplomat, said in a broadcast by the Rossiya-24 TV channel.

Earlier, Austrian Foreign Minister Beate Meinl-Reisinger said that she is open to a public discussion of the future of Austrian security, noting that a discussion of the country’s NATO membership could be “quite productive.”

Commenting on that statement, Kneissl stressed that Meinl-Reisinger’s remarks are not a mistake but rather the result of Austria’s political strategy over the past three years. In her opinion, Austria has already abandoned its permanent neutral status by opening a transit corridor for NATO arms supplies.