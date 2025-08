TASS * «L’ARTIGLIERIA RUSSA DISTRUGGE OPERATORI DRONI E MORTAIO UCRAINO, OPERAZIONI NELLA ZONA DI SEVERKS» (VIDEO)

04.26 - venerdì 1 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le unità di artiglieria del battlegroup Sud della Russia hanno distrutto operatori di droni e un mortaio ucraino nella zona di Seversk, ha riferito il Ministero della Difesa della Russia. È stato pubblicato un video dal Battlegroup Sud tramite TASS.

///

Artillery units of Russia’s battlegroup South destroyed drone operators and a Ukrainian mortar in the Seversk area, the Russian Defense Ministry reported. Video: Battlegroup South/TASS