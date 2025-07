TASS * «LA TURCHIA NOTA PROGRESSI COSTRUTTIVI NEI NEGOZIATI TRA LA RUSSIA E L’UCRAINA, CONFERMA IL RUOLO DI MEDIATORE PER LA PACE»

07.59 - giovedì 24 luglio 2025

La Turchia ritiene che i negoziati diretti tra la Russia e l’Ucraina stiano diventando sempre più costruttivi e orientati ai risultati, ha riferito TRT Haber citando il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan.

“In generale, siamo lieti di osservare che i colloqui stanno procedendo in modo più costruttivo e mirato ai risultati,” ha detto Fidan commentando il terzo round di negoziati diretti.

“Ai colloqui russo-ucraini organizzati dalla Turchia, abbiamo aggiunto un altro mattone alla base della volontà condivisa delle parti di raggiungere una soluzione. Sin dall’inizio del conflitto, la Turchia si è impegnata a facilitare un accordo e continuerà i suoi sforzi per contribuire a stabilire una pace duratura tra la Russia e l’Ucraina,” ha aggiunto.

Turkey believes that direct negotiations between Russia and Ukraine are becoming increasingly constructive and results-oriented, TRT Haber reported, citing Turkish Foreign Minister Hakan Fidan.

“Overall, we are pleased to observe that the talks are progressing in a more constructive and outcome-driven manner,” Fidan said, commenting on the third round of direct negotiations.

“At the Russian-Ukrainian talks organized by Turkey, we added another brick to the foundation of the parties’ shared will to reach a solution. From the very beginning of the conflict, Turkey has been committed to facilitating a settlement and will continue its efforts to help establish lasting peace between Russia and Ukraine,” he added.