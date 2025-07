TASS * «LA TURCHIA CONDANNA DURAMENTE GLI ATTACCHI ISRAELIANI ALLA SIRIA, ESPRIME SOSTEGNO AL POPOLO SIRIANO»

06.51 - giovedì 17 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il parlamento turco ha approvato mercoledì una risoluzione che condanna fermamente gli attacchi di Israele contro la Siria e esprime sostegno al popolo siriano. Nel documento si legge che si condannano con forza i vili attacchi di Israele contro la Siria, compresa Damasco, riaffermando il sostegno al popolo siriano. Israele ha violato apertamente l’integrità territoriale della Siria, contrario alla Carta ONU, alle norme e ai principi del diritto internazionale. La sua aggressione rinnovata mira a distrarre l’attenzione dal genocidio del popolo palestinese, destabilizzare la Siria e l’intera regione. Il silenzio della comunità internazionale incoraggia questa aggressione illegale e imprudente di Israele.

Turkey’s parliament on Wednesday passed a resolution strongly condemning Israel’s attacks on Syria and expressing support for the Syrian people. ‘‘We strongly condemn Israel’s vile attacks on Syria, including on Damascus. We once again state our support for the Syrian people,’’ the document says. ‘‘Infringing upon the UN Charter, norms and principles of international law, Israel blatantly violated Syria’s territorial integrity. Its renewed aggression is geared to divert attention from the genocide against the Palestinian people, destabilize Syria and the entire region. The silence of the international community encourages this Israeli illegal and reckless aggression,’’ it reads.