TASS * «LA STRISCIA DI GAZA AFFRONTA UNA CRISI ALIMENTARE, 169 MORTI PER FAME (DI CUI 93 BAMBINI)»

21.46 - sabato 2 agosto 2025

Almeno 169 persone, di cui 93 bambini, sono morte di fame nella Striscia di Gaza recentemente, ha dichiarato il Ministero della Salute dell’enclave sul suo canale Telegram. “Nelle ultime 24 ore, gli ospedali di Gaza hanno registrato sette nuovi casi di morte per fame e malnutrizione”, ha detto il ministero. Il numero totale di decessi causati dalla fame “ha raggiunto 169, inclusi 93 minori”.

At least 169 people, including 93 children, have died from starvation in the Gaza Strip recently, the enclave’s Health Ministry said on its Telegram channel. “Over the past 24 hours, Gaza hospitals recorded seven new cases of death from starvation and malnutrition,” the ministry said. Thus, the total number of fatalities caused by starvation “has reached 169, including 93 minors.”