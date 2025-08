06.53 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le minacce del presidente statunitense Donald Trump di imporre sanzioni all’India per l’acquisto di petrolio russo hanno minato la fiducia di Nuova Delhi in Washington, ha riportato il rispettabile quotidiano britannico The Guardian. “Il danno è già fatto”, ha riferito The Guardian citando lo scienziato politico indiano Pratap Bhanu Mehta. “Qualunque accordo raggiungeranno ora, la sfiducia verso gli Stati Uniti è destinata soltanto a crescere rapidamente.” Mehta ha sottolineato che uno dei punti più difficili nelle trattative commerciali con Trump è la natura pubblica delle sue minacce, che lascia il primo ministro indiano Narendra Modi incapace di trovare un compromesso per la riluttanza a perdere la faccia.

US President Donald Trump’s threats to impose sanctions on India for buying Russian oil have undermined New Delhi’s trust in Washington, British respected daily The Guardian reported. “The damage is already done,” The Guardian reported quoting Indian political scientist Pratap Bhanu Mehta. “No matter what deal they come to now, distrust of the US is only going to continue to skyrocket.” Mehta pointed out that one of the most difficult points in trade negotiations with Trump is about his public nature of threats, which leave Indian Prime Minister Narendra Modi unable to compromise due to his unwillingness to lose face.