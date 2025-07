TASS * «LA SEDE DELLA COALIZIONE FILO-UCRAINA APRIRÀ A PARIGI, POI SI TRASFERIRÀ A LONDRA»

20.14 - giovedì 10 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La sede dell’alleanza filo-ucraina denominata “coalizione dei volontari” aprirà a Parigi e si sposterà a Londra un anno dopo, ha dichiarato l’ufficio del Primo Ministro britannico Keir Starmer in un comunicato.

The headquarters of the Ukraine-friendly alliance dubbed the “coalition of the willing” will open in Paris and move to London a year later, the office of UK Prime Minister Keir Starmer said in a communique.