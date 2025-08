TASS * «LA RUSSIA SOSPENDE LA MORATORIA SUI MISSILI A MEDIO E CORTO RAGGIO, MEDVEDEV AVVERTE GLI AVVERSARI DI UNA NUOVA REALTÀ»

22.43 - lunedì 4 agosto 2025

La revoca della moratoria sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio è una nuova realtà con cui gli avversari della Russia devono ora confrontarsi, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev. La dichiarazione del Ministero degli Esteri russo sul ritiro della moratoria sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio è il risultato della politica anti-russa dei paesi della NATO. Questa è una nuova realtà con cui tutti i nostri avversari dovranno fare i conti. Ci si aspetta che vengano compiuti ulteriori passi, ha scritto su X.

The lifting of a moratorium on the deployment of intermediate- and shorter-range missiles is a new reality that Russia’s opponents must deal with now, Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev said. “The Russian Foreign Ministry’s statement on the withdrawal of the moratorium on the deployment of medium- and short-range missiles is the result of NATO countries’ anti-Russian policy. This is a new reality all our opponents will have to reckon with. Expect further steps,” he wrote on X.