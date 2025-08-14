TASS * «LA RUSSIA RESTITUISCE 84 MILITARI, SCAMBIO DI PRIGIONIERI CON L’UCRAINA» (VIDEO)

14.59 - giovedì 14 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Russia ha restituito 84 suoi militari catturati nel territorio ucraino e ha consegnato lo stesso numero di militari ucraini in cambio, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo in un comunicato.

“Il 14 agosto sono stati restituiti 84 militari russi dal territorio controllato dal regime di Kiev. In cambio, sono stati consegnati 84 prigionieri di guerra ucraini. I militari russi restituiti si trovano attualmente nel territorio della Bielorussia, dove stanno ricevendo l’assistenza psicologica e medica necessaria”, si legge nel comunicato.

Secondo il ministero, i militari russi saranno successivamente trasportati in Russia per ulteriori cure e riabilitazione presso gli stabilimenti medici del Ministero della Difesa russo.

///

Russia has returned 84 of its captured troops from Ukrainian territory and handed over the same number of Ukrainian troops in exchange, the Russian Defense Ministry said in a statement.

“On August 14, 84 Russian servicemen were returned from the territory controlled by the Kiev regime. In return, 84 Ukrainian prisoners of war were handed over. The returned Russian troops are currently on the territory of Belarus, where they are being given the necessary psychological and medical assistance,” the statement reads.

According to the ministry, the Russian troops will be further transported to Russia for additional treatment and rehabilitation at the Russian Defense Ministry’s medical establishments.

Video: Russian Defense Ministry/TASS