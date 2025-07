TASS * «LA RUSSIA REGISTRA OLTRE 30 FORTI REPLICHE DOPO IL GRANDE TERREMOTO IN KAMCHATKA, AVVERTITI NUOVI MOVIMENTI SISMICI SIGNIFICATIVI NELLA REGIONE» (VIDEO)

11.53 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Sono state registrate almeno 30 repliche significative a seguito del forte terremoto verificatosi nella regione della Kamchatka in Russia, come riportato dalla sede regionale del Servizio Geofisico Unificato dell’Accademia Russa delle Scienze.

Il monitoraggio continuo indica una sequenza di scosse di assestamento rilevanti, confermando la persistenza dell’attività sismica nella zona colpita.

Questo evento ha destato attenzione a livello geofisico e il servizio scientifico resta vigile per eventuali sviluppi futuri.

Video: TASS/Reuters

At least 30 significant aftershocks have been recorded following the major earthquake in Russia’s Kamchatka, the regional branch of the Unified Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences reported.

Video: TASS/Reuters