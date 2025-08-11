Popular tags: featured 20
TASS * «LA RUSSIA HA ORGANIZZATO UN DRONE CON LANCIARAZZI ANTICARRO PORTATILE, L’USO OPERATIVO È NEL DISTRETTO DI KRASNOARMEYSK» (VIDEO)

09.33 - lunedì 11 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I militari russi hanno combinato un drone con un lanciarazzi anticarro portatile e hanno utilizzato il dispositivo nell’area di Krasnoarmeysk, ha riferito il Ministero della Difesa.

Video: Ministero della Difesa della Russia/TASS

Russian servicemen have combined a drone with a hand-held anti-tank grenade launcher and used the device in the Krasnoarmeysk area, the Defense Ministry reported.

Video: Russian Defense Ministry/TASS

