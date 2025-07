09.07 - martedì 22 luglio 2025

La Russia è uno dei principali produttori ed esportatori di cereali al mondo, ha dichiarato il Primo Ministro Mikhail Mishustin. Il livello elevato della produzione interna ci permette di esportare prodotti agricoli. In questo modo contribuiamo in modo significativo al rafforzamento della sicurezza alimentare globale, che, come noto, si basa sui cereali. La Russia è uno dei leader del mercato globale in questo settore, ha evidenziato durante un incontro sullo sviluppo delle esportazioni di cereali. Mishustin ha sottolineato che la Russia ha raccolto quasi 130 milioni di tonnellate metriche di cereali e legumi nel 2024. I nostri bisogni interni sono stati completamente soddisfatti, il che ci ha permesso di esportare volumi record di cereali, ha aggiunto il Primo Ministro.

Russia is one of the world’s leading grain producers and exporters, Prime Minister Mikhail Mishustin said. “The high level of domestic production makes it possible for us to export agricultural goods. That said, we significantly contribute to strengthening global food security, which, as you know, is based on grain. Russia is one of the global market’s leaders in this sector,” he pointed out at a meeting on the development of grain exports. Mishustin noted that Russia had harvested almost 130 mln metric tons of grain and pulse crops in 2024. “Our domestic needs were fully met, which allowed us to export record volumes of grain,” the prime minister added.