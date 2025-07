10.13 - domenica 13 luglio 2025

Nelle ultime 24 ore, i militari del Battaglione Ovest della Russia hanno distrutto 56 centri di controllo droni ucraini, ha riferito il portavoce del Battaglione Leonid Sharov all’agenzia TASS. Nel medesimo periodo, le truppe ucraine hanno subito perdite di circa 225 soldati, un veicolo blindato HMMWV di fabbricazione statunitense, un veicolo corazzato da combattimento Kozak, 10 veicoli motorizzati, due cannoni d’artiglieria e 21 mortai. Inoltre, sono stati colpiti tre sistemi di guerra elettronica, una stazione radar Rada, quattro terminali per comunicazioni satellitari Starlink e cinque depositi di munizioni appartenenti al nemico.

Over the past day, servicemen from Russia’s Battlegroup West destroyed 56 Ukrainian drone control centers, Battlegroup Spokesman Leonid Sharov told TASS.

“In the past 24 hours, Ukrainian troops lost roughly 225 soldiers, a US-made HMMWV armored carrier, a Kozak armored combat vehicle, 10 motor vehicles, two artillery guns, and 21 mortars. Also, 56 drone control centers were destroyed,” Sharov specified.

According to him, three electronic warfare stations, a Rada radar station, four Starlink satellite communication terminals, and five ammo depots belonging to the enemy, too, were struck.