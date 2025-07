TASS * «LA RUSSIA DENUNCIA L’ACCORDO CON GLI STATI UNITI SULLO SMALTIMENTO DEL PLUTONIO MILITARE, LA LEGGE INCLUDE LA DENUNCIA DEI PROTOCOLLI CORRELATI»

19.31 - giovedì 31 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il governo russo ha presentato un disegno di legge alla Duma di Stato per denunciare l’accordo intergovernativo con gli Stati Uniti sullo smaltimento del plutonio di grado militare non più utilizzato per scopi di difesa.

L’Accordo sulla gestione e disposizione del plutonio (PMDA), raggiunto nel 2000 e ratificato nel 2011, prevede che ciascuna parte smaltisca 34 tonnellate di plutonio in eccesso di grado militare.

Il disegno di legge include anche la denuncia di tutti i protocolli correlati.

///

The Russian government has submitted a bill to the State Duma on denouncing the intergovernmental agreement with the US on the disposal of weapons-grade plutonium that is no longer used for defense purposes.

The Plutonium Management and Disposition Agreement (PMDA), reached in 2000, was ratified in 2011. It provides for each party to dispose of 34 tons of surplus weapons-grade plutonium. The bill also includes the denunciation of all related protocols.