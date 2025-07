TASS * «LA RUSSIA CONDANNA GLI ATTACCHI ISRAELIANI IN SIRIA, È GRAVE VIOLAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE»

16.39 - giovedì 17 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli attacchi israeliani sul territorio siriano violano gravemente le norme del diritto internazionale e devono essere condannati con fermezza, ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo.

Secondo il ministero, gli scontri scoppiati il 13 luglio nel sud della Siria sono stati accompagnati da intensi bombardamenti dell’Aeronautica israeliana sul territorio siriano, effettuati, secondo la parte israeliana, per proteggere la comunità drusa siriana.

“La parte russa ha più volte criticato le azioni militari arbitrarie di Israele in Siria”, si legge nella dichiarazione. “Questi attacchi, che costituiscono una grave violazione della sovranità del paese e del diritto internazionale, meritano di essere fortemente condannati.”

///

Israeli attacks on the territory of Syria grossly violate the norms of the international law and must be resolutely condemned, the Russian Foreign Ministry said.

According to the ministry, the clashes that broke out on July 13 in southern Syria “were accompanied by intensive strikes by the Israeli Air Force on the Syrian territory, carried out, according to the Israeli side, to protect the Syrian Druze community.”

“The Russian side has repeatedly criticized Israel’s arbitrary military actions in Syria,” the statement reads. “These attacks, which constitute a gross violation of the country’s sovereignty and international law, deserve to be strongly condemned.”