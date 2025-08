18.13 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le forze russe hanno preso di mira un’unità militare ucraina nella regione di Sumy utilizzando droni Geran-2, ha riferito il Ministero della Difesa.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS

///

Russian forces targeted a Ukrainian military unit in the Sumy Region using Geran-2 drones, the Defense Ministry reported.

Video: Russian Defense Ministry/TASS