14.46 - martedì 15 luglio 2025

Il Vice Ministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha dichiarato ai giornalisti che le forniture di armi occidentali a Kiev faranno solo durare più a lungo la guerra. Ha affermato che sostanzialmente le forniture di armi non mirano alla pace, ma a prolungare il conflitto in corso. Inoltre ha ricordato che il Segretario Generale dell’Alleanza Atlantica Nord, Mark Rutte, ha detto che l’obiettivo principale della NATO è sostenere l’Ucraina nella lotta.

