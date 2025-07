TASS * «LA RUSSIA ADOTTA UNA POLITICA LINGUISTICA NAZIONALE, PUTIN FIRMA IL DECRETO PER PROMUOVERE IL RUSSO A LIVELLO GLOBALE»

19.05 - venerdì 11 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Putin ha firmato un decreto che approva il quadro ufficiale per la politica linguistica nazionale del Paese. Il documento mira a preservare, sviluppare e sostenere la lingua russa, le lingue ufficiali delle regioni della Russia e altre lingue indigene, promuovendo al contempo il russo a livello globale. Il decreto specifica anche la situazione attuale, gli obiettivi, i principi fondamentali e i compiti della politica statale linguistica della Russia, oltre agli strumenti e ai metodi per la sua attuazione.

///

Putin has signed a decree approving the official framework for the country’s national language policy. The document aims to preserve, develop, and support the Russian language, the official languages of Russia’s regions, and other indigenous languages, while also promoting Russian globally. “It also outlines the current situation, goals, basic principles, and tasks of Russia’s state language policy, as well as the tools and methods for its implementation,” the decree specifies.