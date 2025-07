TASS * «LA RUSSIA ABBATTE 40 DRONI UCRAINI NELLE AREE, MAR NERO – MAR D’AZOV – KRASNODAR»

07.03 - giovedì 24 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Quasi 40 droni ucraini sono stati abbattuti sul Mar Nero e sul Mar d’Azov, così come nella regione meridionale russa del Krasnodar durante la notte passata, ha dichiarato il ministero della difesa russo. Dalle 20:40 ora di Mosca (17:40 GMT) del 23 luglio fino alle 01:40 ora di Mosca del 24 luglio (22:40 GMT del 23 luglio), i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 39 velivoli senza pilota ucraini ad ala fissa: 21 sul Mar Nero, 11 sul Mar d’Azov e sette nella regione del Krasnodar.

///

Nearly 40 Ukrainian drones were shot down over the Black and Azov Seas, as well as over Russia’s southern Krasnodar Region during the past night, the Russian defense ministry said.

“From 8:40 p.m. Moscow time (5:40 p.m. GMT) on July 23 to 1:40 a.m. Moscow time on July 24 (10:40 p.m. GMT on July 23), Russian air defense systems destroyed and intercepted 39 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: 21 over the Black Sea, 11 over the Azov Sea, and seven over the Krasnodar Region,” it said.