TASS * «LA RUSSIA ABBATTE 24 DRONI UCRAINI, COLPITE LE REGIONI DI BRJANSK – ROSTOV – KALUGA – SMOLENSK»

06.53 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le difese aeree russe hanno abbattuto 24 veicoli aerei senza pilota ucraini nelle prime ore di martedì sulle regioni di Brjansk, Rostov, Kaluga e Smolensk. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che il 4 agosto, dalle 22:00 all’1:40 del 5 agosto ora di Mosca, le forze di difesa aerea in servizio hanno distrutto 24 UAV ucraini: 13 nella regione di Brjansk; sette nella regione di Rostov; due nella regione di Kaluga e due nella regione di Smolensk.

///

Russian air defenses downed 24 Ukrainian unmanned aerial vehicles over the regions of Bryansk, Rostov, Kaluga and Smolensk in the early hours of Tuesday, the Russian Defense Ministry reported. “On August 4, from 10:00 p.m. to 1:40 a.m. [August 5] Moscow time [19:00 – 22:40 GMT], on-duty air defense forces destroyed 24 Ukrainian UAVs: 13 UAVs over the Bryansk Region; seven UAVs over the Rostov Region; two UAVs over the Kaluga Region and two UAVs over the Smolensk Region,” the ministry said in a statement.