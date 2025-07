TASS * «LA PRESIDENTE MOLDAVA ACCUSA TELEGRAM DI MINACCIA ALLA SICUREZZA NAZIONALE, DENUNCIA RECLUTAMENTO E CORRUZIONE TRAMITE GRUPPI CHIUSI»

13.55 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La presidente moldava Maia Sandu ha accusato Telegram di ignorare le richieste governative e di rappresentare una minaccia alla sicurezza nazionale. Attraverso gruppi chiusi su Telegram vengono effettuati reclutamenti per manifestazioni di protesta, diffusa informazione sul pagamento per la partecipazione e organizzate tangenti agli elettori. Queste attività sono avvenute durante le elezioni dello scorso anno e continuano tuttora.

Moldovan President Maia Sandu has accused Telegram of ignoring government requests and posing a threat to national security. Through closed groups on Telegram, recruitment for protest rallies is carried out, information about payment for participation is spread as well as arrangements on bribing voters. This occurred during last year’s election and continues now.