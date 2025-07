TASS * «LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA AVVERTE SULLE TARIFFE USA 30%, RISCHIO PER LE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO TRANSATLANTICHE»

17.29 - sabato 12 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che le tariffe del 30% imposte dagli Stati Uniti sui prodotti europei compromettono le catene di approvvigionamento transatlantiche di base. Queste nuove tariffe annunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, valide dal 1° agosto, rischiano di danneggiare aziende, consumatori e pazienti su entrambi i lati dell’Atlantico. La presidente ha affermato in una dichiarazione rilasciata dal servizio stampa della Commissione Europea che l’imposizione di tali tariffe interromperebbe le catene essenziali di approvvigionamento transatlantico. Ha aggiunto che l’Unione Europea è pronta a lavorare per raggiungere un accordo entro il 1° agosto, ma prenderà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi, comprese eventuali contromisure proporzionate se necessario.

The United States’ 30% tariffs on European products will undermine basic transatlantic supply chains, European Commission President Ursula von der Leyen stated after US President Donald Trump announced new tariffs from August 1. “Imposing 30 percent tariffs on EU exports would disrupt essential transatlantic supply chains, to the detriment of businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic,” she said in a statement released by the European Commission’s press service. “We remain ready to continue working towards an agreement by August 1. At the same time, we will take all necessary steps to safeguard EU interests, including the adoption of proportionate countermeasures if required,” she warned.