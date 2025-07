TASS * «LA PARATA NAVALE PRINCIPALE A SAN PIETROBURGO CANCELLATA, ANNULLATI ANCHE FUOCHI D’ARTIFICIO E PASSAGGI IN ACQUA PER LA GIORNATA DELLA MARINA»

14.51 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La parata navale principale e il passaggio di navi e idroscooter che segnano la Giornata della Marina sono stati cancellati a San Pietroburgo.

Gli eventi dedicati alle celebrazioni della Giornata della Marina non si terranno nelle vie d’acqua di San Pietroburgo il 27 luglio.

I fuochi d’artificio, la parata navale principale così come il passaggio di velieri, barche a remi, motoscafi e idroscooter sono stati cancellati, ha comunicato il comitato municipale per i trasporti.

///

The main naval parade and the passage of ships and hydroscooters marking Navy Day have been canceled in St. Petersburg.

“The events dedicated to Navy Day celebrations will not be held in St. Petersburg’s waterways on July 27. Fireworks, the main naval parade as well as the passage of sailing vessels, rowboats, motorboats and hydroscooters have been canceled,” the municipal transportation committee said.