TASS * «LA ONG MEDICI SENZA FRONTIERE ACCUSA ISRAELE DI USARE LA FAME COME ARMA A GAZA, SI DENUNCIA UNA CRISI UMANITARIA SENZA PRECEDENTI»

01.58 - sabato 26 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’organizzazione umanitaria Medici senza Frontiere (MSF) ha accusato Israele di utilizzare la fame come arma nella Striscia di Gaza. Le autorità israeliane stanno deliberatamente usando la fame come strumento a Gaza, Palestina, con livelli di fame che raggiungono livelli senza precedenti, e pazienti e operatori sanitari che ora lottano per sopravvivere, ha affermato l’organizzazione in una nota. Quello che vediamo è inaccettabile; un intero popolo è deliberatamente tagliato fuori dal cibo e dall’acqua, mentre le forze israeliane commettono massacri quotidiani mentre le persone si contendono briciole di cibo nei siti di distribuzione, ha dichiarato Amande Bazerolle, capo della risposta di emergenza di MSF a Gaza.

///

The Doctors without Borders (MSF) humanitarian organization has accused Israel of using hunger as a weapon in the Gaza Strip. “The Israeli authorities’ deliberate use of starvation as a weapon in Gaza, Palestine, continues, seeing hunger reach unprecedented levels, with patients and healthcare workers themselves now fighting to survive,” the organization said in a statement. “What we are seeing is unconscionable; an entire people being deliberately cut off from food and water, all while the Israeli forces commit daily massacres as people scramble for scraps of food at distribution sites,” said Amande Bazerolle, MSF head of emergency response in Gaza.