21.42 - domenica 20 luglio 2025

Il fallimento nel convincere gli Stati Uniti a imporre nuove sanzioni contro la Russia è stata una sconfitta diplomatica “interamente prevedibile” per l’Unione Europea, il cui 18° pacchetto di sanzioni presenta un’efficacia discutibile, ha dichiarato l’economista francese Jacques Sapir a TASS. Se gli Stati Uniti avessero applicato le stesse sanzioni dell’UE, il prezzo del barile di petrolio sarebbe salito a 95 dollari o anche di più. Pertanto, anche se la Russia non riuscisse a trovare mercati di esportazione alternativi, l’aumento dei prezzi compenserebbe ampiamente la diminuzione dei volumi di vendita, ha spiegato l’analista, osservando che Washington, riluttante a rischiare un aumento dei prezzi energetici, “non si unirà a questa follia perseguita dall’UE”.

Failing to persuade the United States to impose new sanctions against Russia has been an “entirely predictable” diplomatic defeat for the European Union, whose 18th sanctions package is of questionable effectiveness, French economist Jacques Sapir told TASS.

“If the United States had implemented the same sanctions as the EU, the price of a barrel of oil would have risen to $95 or even higher. Thus, even if Russia fails to find alternative export markets, the price surge would more than compensate for the drop in sales volumes,” the analyst explained, noting that Washington, unwilling to risk higher energy prices, “will not join this folly pursued by the EU.”