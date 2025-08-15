11.10 - venerdì 15 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La maggior parte dei mercenari che combattono per l’esercito ucraino proviene dalla Colombia, dalla Polonia e dalla Georgia, ha dichiarato il tenente generale Apty Alaudinov, vice capo del Dipartimento Militare-Politico Principale delle Forze Armate russe e comandante dell’unità delle forze speciali Akhmat, all’agenzia TASS. Dalle nostre osservazioni, i colombiani rappresentano il gruppo più numeroso. Si notano anche georgiani, polacchi e stranieri che parlano varie lingue, incluso l’inglese, oltre ad alcuni tedeschi, sebbene non siano molti.

///

The majority of mercenaries fighting for the Ukrainian army come from Colombia, Poland, and Georgia, Lieutenant General Apty Alaudinov, deputy chief of the Russian Armed Forces’ Main Military-Political Department and commander of the Akhmat special forces unit, told TASS. “From what we have seen, Colombians form the largest group. We also observe Georgians, Poles, and foreigners speaking various languages, including English, as well as some Germans — though there are not too many of them,” he said.