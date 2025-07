TASS * «LA GRAN BRETAGNA RICONOSCERÀ LO STATO DI PALESTINA A SETTEMBRE, AVVERTE IL PRIMO MINISTRO KEIR STARMER»

20.53 - martedì 29 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Gran Bretagna riconoscerà lo Stato di Palestina prima della sessione dell’Assemblea Generale dell’ONU a settembre se Israele continuerà a ostacolare la consegna di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza e a condurre un’operazione militare nell’enclave. Il primo ministro Keir Starmer ha dichiarato che il governo è determinato a proteggere la fattibilità della soluzione dei due stati e riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre prima dell’Assemblea Generale dell’ONU, a meno che il governo israeliano non prenda misure sostanziali per porre fine alla terribile situazione a Gaza e non si impegni per una pace sostenibile a lungo termine. Ciò include consentire all’ONU di riprendere senza ritardi la fornitura di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza per porre fine alla fame, concordare un cessate il fuoco e chiarire che non ci saranno annessioni in Cisgiordania, ha affermato Starmer in una dichiarazione.

Britain will recognize the Palestinian state before the UN General Assembly (GA) session in September if Israel continues to obstruct the delivery of humanitarian supplies to the Gaza Strip and conduct a military operation in the enclave, Prime Minister Keir Starmer said. “We are determined to protect the viability of the two-state solution, and so we will recognise the state of Palestine in September before UNGA unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza and commits to a long term sustainable peace, including through allowing the UN to restart without delay the supply of humanitarian support to the people of Gaza to end starvation, agreeing to a ceasefire, and making clear there will be no annexations in the West Bank,” he said in a statement.