TASS * «LA FRANCIA RICONOSCERÀ UFFICIALMENTE LO STATO DI PALESTINA, MACRON ANNUNCIA LA DECISIONE A SETTEMBRE»

01.42 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Parigi riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina nella sessione di settembre dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron. Ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina, ha scritto sulla piattaforma social X. L’aspetto più importante oggi è porre fine alla guerra a Gaza e fornire assistenza ai civili, ha aggiunto Macron.

Paris will officially recognize the State of Palestine at the September session of the United Nations General Assembly, French President Emmanuel Macron said. I have decided that France will recognize the State of Palestine, he wrote on the X social media platform. The most important thing today is to end the war in Gaza and provide relief to civilians, Macron added.