TASS * «LA FRANCIA E LA COMMISSIONE EUROPEA CONDANNANO I DAZI USA DEL 30%, BRUXELLES ACCELERERÀ LE CONTROMISURE»

21.45 - sabato 12 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Francia condivide il disappunto dell’Unione Europea riguardo ai dazi del 30% degli Stati Uniti, ha dichiarato il Presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo che la Commissione Europea accelererà i preparativi delle contromisure. “Insieme al Presidente della Commissione Europea, la Francia condivide il forte disappunto per l’annuncio dei dazi orizzontali del 30% sulle esportazioni dell’UE verso gli Stati Uniti a partire dal 1° agosto,” ha scritto sulla sua pagina X. “Con l’unità europea, spetta più che mai alla Commissione affermare la determinazione dell’Unione a difendere con decisione gli interessi europei,” ha sottolineato. “In particolare, questo implica l’accelerazione della preparazione di contromisure credibili, mobilitando tutti gli strumenti a sua disposizione, incluso l’anti-coercizione, se entro il 1° agosto non si raggiunge un accordo.”

///

France shares the European Union’s disapproval of the United States’ 30% tariffs, French President Emmanuel Macron said, adding that the European Commission will speed up preparations of countermeasures. “Along with the President of the European Commission, France shares the same very strong disapproval at the announcement of horizontal 30% tariffs on EU exports to the United States from August 1st,” he wrote on his X page. “With European unity, it is more than ever up to the Commission to assert the Union’s determination to resolutely defend European interests,” he emphasized. “In particular, this implies speeding up the preparation of credible countermeasures, by mobilizing all the instruments at its disposal, including anti-coercion, if no agreement is reached by August 1st.