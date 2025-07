08.42 - mercoledì 16 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le forze del Battlegroup nord della Russia hanno distrutto hardware militare ucraino, una postazione di controllo di un UAV e la manodopera nemica nella regione di Kharkov con gli obici Msta-S, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS

▶️ Russia’s North Battlegroup forces destroyed Ukrainian military hardware, an UAV-control post and enemy’s manpower in the Kharkov Region by Msta-S howitzers, the Russian Defense Ministry reported.

Video: Russian Defense Ministry/TASS