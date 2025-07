TASS * «LA FLOTTA DEL PACIFICO E I SISTEMI BASTION SIMULANO ATTACCO CON MISSILI DA CROCIERA, ESERCITAZIONI RUSSE DI GRANDE SCALA NEL MARE DEL GIAPPONE» (VIDEO)

10.40 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le navi da combattimento della flotta del Pacifico e i sistemi di difesa costiera missilistica Bastion hanno effettuato un attacco congiunto con missili da crociera contro obiettivi nel Mare del Giappone simulando navi da guerra nemiche durante le esercitazioni su larga scala della Marina russa denominate Tempesta di Luglio, ha riferito l’ufficio stampa della flotta. Un video è stato diffuso dal servizio stampa della flotta del Pacifico e dall’agenzia TASS.

///

The Pacific Fleet’s combat ships and Bastion coastal defense missile systems delivered a joint strike by cruise missiles at targets in the Sea of Japan simulating enemy warships during the Russian Navy’s large-scale drills codenamed July Storm, the Fleet’s press office reported.

Video: Pacific Fleet’s press service/TASS