TASS * «LA FIRST LADY AMERICANA MELANIA TRUMP SCRIVE A PUTIN, APPELLO PER LA PROTEZIONE DEI BAMBINI NEL MONDO»

07.35 - domenica 17 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La first lady americana Melania Trump ha scritto una “lettera di pace” al presidente russo Vladimir Putin esortandolo che “è tempo” di proteggere i bambini e le future generazioni in tutto il mondo, ha riportato il canale televisivo americano Fox News.

“Proteggendo l’innocenza di questi bambini, farai molto più che servire solo la Russia: servirai l’umanità stessa… tu, signor Putin, sei adatto a realizzare questa visione con un tratto di penna oggi,” ha riportato Fox News citando una lettera di Melania Trump.

Secondo Fox News, Putin ha letto questa lettera in presenza delle delegazioni russo-americane durante i colloqui al summit con il presidente americano Donald Trump in Alaska il 15 agosto.

///

US First Lady Melania Trump wrote a “peace letter” to Russian President Vladimir Putin urging him that “it is time” to protect children and future generations around the globe, US-based Fox News television channel reported.

“In protecting the innocence of these children, you will do more than serve Russia alone – you serve humanity itself… you, Mr. Putin, are fit to implement this vision with a stroke of the pen today,” Fox News reported quoiting a letter from Melania Trump.

According to Fox News, Putin read this letter in presence of Russia-US delegations at summit talks with US President Donald Trump in Alaska on August 15.