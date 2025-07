TASS * «LA DIFESA AEREA RUSSA NEUTRALIZZA 34 DRONI UCRAINI, SETTE SOPRA LA REGIONE DI MOSCA»

13.51 - domenica 20 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea hanno neutralizzato 34 droni ucraini, di cui sette sopra la regione di Mosca. Il 20 luglio, dalle 8:10 alle 12:00 ora di Mosca, i sistemi di difesa aerea hanno eliminato 34 veicoli aerei senza pilota a ala fissa ucraini: 16 droni sopra la regione di Kaluga, sette droni sopra la regione di Mosca, di cui cinque diretti verso Mosca; sei droni sopra la regione di Kursk, due droni sopra la regione di Belgorod e un drone ciascuno sopra le regioni di Tula, Oryol e Crimea.

Russian air defense systems have neutralized 34 Ukrainian drones, including seven over the Moscow Region, the Russian Defense Ministry said.

“On July 20 of this year, from 8:10 a.m. Moscow time (5:10 a.m. GMT – TASS) to 12 p.m. Moscow time, air defense systems on duty eliminated 34 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: 16 drones – over the Kaluga Region, seven drones – over the Moscow Region, including five flying toward Moscow; six drones – over the Kursk Region, two drones – over the Belgorod Region, and one drone each over the Tula, Oryol and Crimea regions,” the ministry noted.