TASS * «LA DEPUTATA REPUBBLICANA GREENE CRITICA IL FINANZIAMENTO DELLA GUERRA IN UCRAINA, AVVERTE LA PERDITA DI CONSENSI NEGLI STATI UNITI»

07.33 - domenica 3 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Finanziando e alimentando il conflitto in Ucraina, l’amministrazione di Washington tradisce gli interessi della maggioranza degli americani e rischia di perdere il sostegno elettorale, ha dichiarato la deputata repubblicana del Congresso degli Stati Uniti Marjorie Taylor Greene.

“Nel 2024, l’America ha votato per porre fine al finanziamento e alla partecipazione a guerre straniere”, ha scritto, riferendosi alla vittoria elettorale del presidente statunitense Donald Trump.

“Finanziare, alimentare e infine combattere contro la Russia in Ucraina sarebbe un tradimento totale per la maggioranza degli americani che non vogliono pagare per uccidere persone in qualche terra straniera a causa di un conflitto estero che non ha assolutamente alcun effetto sulle nostre vite.”

///

By financing and fueling the conflict in Ukraine, the Washington administration is betraying the interests of the majority of Americans and risks losing electoral support, Republican member of the House of Representatives of the US Congress Marjorie Taylor Greene said.

“In 2024, America voted to end funding and fighting foreign wars,” she wrote, referring to US President Donald Trump’s election victory. “Funding, fueling, and ultimately fighting Russia in Ukraine would be a complete betrayal to the majority of Americans who want nothing to do with paying to murder people in some foreign land over a foreign conflict that has absolutely zero affect on our lives.”