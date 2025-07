TASS * «LA DELEGAZIONE RUSSA PRONTA PER I COLLOQUI A ISTANBUL, NESSUN SEGNALE DA KIEV PER PROSEGUIRE LE TRATTATIVE»

17.10 - giovedì 17 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La delegazione russa è pronta a recarsi a Istanbul per il terzo ciclo di colloqui con l’Ucraina, ha dichiarato la portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

La diplomatica ha aggiunto di non essere a conoscenza di alcun segnale da Kiev per proseguire le trattative con la Russia.

The Russian delegation is ready to travel to Istanbul for the third round of talks with Ukraine, the Russian Foreign Ministry’s official spokeswoman, Maria Zakharova, said.

The diplomat added she was unaware of any signals from Kiev to continue negotiations with Russia.