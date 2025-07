TASS * «LA CONFERENZA MONDIALE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2025 APRE A SHANGHAI, DISCUSSIONI SULLA GOVERNANCE GLOBALE DELL’IA» (VIDEO)

18.03 - sabato 26 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Conferenza Mondiale sull’Intelligenza Artificiale 2025 è stata inaugurata a Shanghai, includendo nel suo programma una riunione di alto livello sulla governance globale dell’intelligenza artificiale.

Il video è stato realizzato da Andrey Popov/TASS.

///

The 2025 World Artificial Intelligence Conference kicks off in Shanghai, featuring a high-level meeting on global AI governance as part of its agenda.

Video: Andrey Popov/TASS