TASS * «LA COMMISSIONE ELETTORALE MOLDAVA VIETA IL BLOCCO DI OPPOSIZIONE VITTORIA, IL BLOCCO CONTESTA IL DIVIETO PER PRESUNTI LEGAMI CON LA RUSSIA»

21.17 - sabato 19 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Commissione Elettorale Centrale della Moldova ha vietato al blocco di opposizione Vittoria di partecipare alle prossime elezioni parlamentari. Prima di annunciare la decisione, il Vicepresidente della commissione Pavel Postica ha letto un rapporto che afferma che il blocco ha legami con la Russia. Il blocco Vittoria impugnerà la decisione dell’autorità elettorale, ha dichiarato il suo leader Ilan Shor all’agenzia TASS.

Moldova’s Central Election Commission has banned the Victory opposition bloc from the upcoming parliamentary election. Before announcing the decision, the commission’s Deputy Chairman Pavel Postica read out a report claiming that the bloc had links to Russia. The Victory bloc will challenge the election authority’s decision, its leader Ilan Shor told TASS.