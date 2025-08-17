TASS * «LA COALIZIONE DEI VOLENTEROSI PRONTA A INVIARE UNA “FORZA DI RASSICURAZIONE IN UCRAINA”, SOSTEGNO A SICUREZZA E RICOSTRUZIONE FORZE ARMATE»

23.17 - domenica 17 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Coalizione dei Volenterosi ha ribadito la sua disponibilità a inviare una “forza di rassicurazione” in Ucraina non appena le ostilità saranno cessate. “Hanno riaffermato la prontezza a schierare una forza di rassicurazione una volta terminate le ostilità, per aiutare a garantire la sicurezza dei cieli e dei mari ucraini e rigenerare le forze armate dell’Ucraina”, secondo una dichiarazione rilasciata dall’ufficio del Primo Ministro del Regno Unito dopo la riunione virtuale della coalizione di domenica, co-presieduta dal Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer e dal Presidente francese Emmanuel Macron. “I leader hanno riaffermato il loro continuo sostegno all’Ucraina” e “hanno lodato l’impegno del Presidente Trump nel fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina, in cui la Coalizione dei Volenterosi giocherà un ruolo vitale attraverso la Forza Multinazionale Ucraina, tra le altre misure”, si legge nella dichiarazione.

///

The Coalition of the Willing has reiterated its readiness to send a “reassurance force” to Ukraine as soon as hostilities are ceased. “They re-emphasised the readiness to deploy a reassurance force once hostilities have ceased, and to help secure Ukraine’s skies and seas and regenerate Ukraine’s armed forces,” according to a statement issued by the UK Prime Minister’s office after the coalition’s virtual meeting on Sunday that was co-chaired by UK Prime Minister Keir Starmer and French President Emmanuel Macron. “The Leaders reaffirmed their continued support to Ukraine” and “commended President Trump’s commitment to providing security guarantees to Ukraine, in which the Coalition of the Willing will play a vital role through the Multinational Force Ukraine, among other measures,” the statement says.